Чехию посещает все больше туристов

Во втором квартале 2017 года в чешских отелях, пенсионах и кемпингах остановилось 5,2 млн туристов, что на 14,1% больше, чем в тот же период прошлого года. Таким образом, как отмечает портал euro.cz со ссылкой на Чешский статистический институт, турпоток в Чехию продолжает увеличиваться четвертый год подряд. На 12,4% стало больше чешских туристов, на 15,6 – иностранцев.

Больше всего туристов, как обычно, приехало из Германии (их в Чехии остановилось 543 тыс.). На втором месте – словаки (182 тыс.), а на третьем – американцы (169 тыс.).

«Повышенный интерес к проживанию в чешских отелях и пансионах также проявляли туристы из Китая (рост на 52,9%) и России (рост на 56,7%)», — говорится в официальном сообщении Чешского статистического института.

По словам директора чешского агентства CzechTourism Моники Палатковой, больше туристов стало во всех регионах. Но особенный рост отмечен в Среднечешском и Карловарском крае. В последнем количество туристов увеличилось на 29%. «Это связано, прежде всего, с ростом интереса со стороны туристов из России, которых по всей ЧР стало больше почти на 57%, а конкретно в Карловарском крае – почти на 45%», — сказала Палаткова.

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