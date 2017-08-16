Дальний Восток – близкий конфликт

Далёкая, небольшая, для многих непостижимая и закрытая страна Северная Корея своей ракетно-ядерной программой вдруг расшевелила к себе интерес всего мира. И вызвала гнев сильнейшей экономической державы: и до этого у США не складывались отношения с «северянами», теперь они стали откровенными противниками.

13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с дипломатическими и экономическими мерами Вашингтон готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР.

Бряцанье доспехами

Северная Корея после нескольких демонстраций своей готовности к ядерной войне вновь стала центром внимания мирового сообщества и особенно Соединённых Штатов Америки.

На сегодня эта страна обладает внушительным военным потенциалом. Численность Вооружённых сил КНДР превышает один миллион человек, что почти в два раза больше, чем Вооружённые силы Южной Кореи. Несмотря на многократные попытки остановить ракетно-ядерную программу, северокорейский лидер, который убеждён, что наличие ядерного оружия в стране – гарантия мира в этом регионе, продолжает испытания, тем самым провоцируя ответные меры.

Реакция на последнее заявление Ким Чен Ына о том, что его ракеты накроют американскую военную базу на Гуаме за 18 минут, не заставила себя ждать. Со стороны американской администрации стали поступать последние предупреждения. «Если Ким Чен Ын ещё раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении территории США, он очень скоро пожалеет об этом», — тут же отозвался президент Трамп.

«Ситуация и в самом деле накалилась, – делится своим мнением с корреспондентом ПТ ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. – Трамп обещает ответить огнём и яростью. Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Северную Корею отказаться от своей ядерной программы, заявляя, что в противном случае Пхеньяну грозит «конец режима» и «гибель народа». Но в одном я абсолютно уверен: северяне первыми не начнут. К тому же и в самой Америке звучат разумные мысли о том, что нужно выходить из сложившейся ситуации дипломатическим путем. Нужно учитывать, что ни один из союзников США не приветствует начало вооруженного конфликта. Тем более только что была принята резолюция Совета безопасности ООН. Конечно, эта резолюция не ограничит возможности Северной Кореи совершенствовать то оружие, которое у неё создано. Со своей стороны Россия ясно заявила, что возможности санкционного давления на Северную Корею уже исчерпаны».

Санкции пробуксовывают

Пятого августа в качестве наказания вышедшей из-под контроля Северной Кореи Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Среди прочего, всем странам запретили покупать у Пхеньяна уголь, железо, свинец и морепродукты, также были заморожены счета Банка внешней торговли КНДР.

Санкции против этой страны впервые были введены в 2006 году после того, как в Северной Корее провели первое испытание ядерного оружия, и действовали они до марта 2016 года. В марте 2016 года резолюцией №2270 были введены новые санкции, которые наносили удар по главному источнику валютных доходов КНДР – экспорту полезных ископаемых (на них приходится более двух третей всего северокорейского экспорта).

Но поступающие из КНДР сведения показывают, что эффективность новых санкций оказалась фактически нулевой.

«В своё время Ким Ир Сен призывал к опоре на собственные силы, – считает Евгений Ким. – Ему говорили, что так нельзя, что нужно сотрудничать со всем миром, участвовать в системе международного разделения труда. А теперь мы видим, что в данном случае он был прав: все другие страны, надеявшиеся на международные связи, поддержку и т. д., попадая под санкции, оказывались в очень сложном положении. А Северная Корея при наличии санкций демонстрирует растущую экономику».

В 2016 году ВВП КНДР вырос на 3,9%. Хотя это оценочные данные (точной информации просто нет), есть множество косвенных свидетельств того, что ситуация в Северной Корее постепенно, но стабильно улучшается.

Пришло время перемен?

Лидер государства Ким Чен Ын постепенно отказывается от старого порядка, осторожно проводя реформы по образу и подобию китайских. «В Северной Корее люди убеждены, что их лидер и в самом деле многое делает для страны, — констатирует эксперт. — Развивается сельское хозяйство, в результате чего в стране уже не такая высокая потребность в зерне, как, скажем, пять лет назад. Все показатели подтверждают экономический рост. Развивается наука, что вполне объяснимо, потому что наука экономически поощряется государством. Теперь она развивается не на голом энтузиазме, а с помощью энтузиазма. Ким Чен Ын на прошлогоднем партийном совете заявил: ”Мы должны опираться на науку и технологию”. Посмотрите, какие условия создают для учёных. В Пхеньяне строится улица Учёных с многоэтажными домами, квартиры площадью 100 кв. м для кандидата наук, а для доктора -–150. Членкору АН бесплатно предоставляется квартира в 200 метров. Люди, занимающиеся наукой, пользуются всесторонней поддержкой государства».

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что японская разведка установила имена пяти человек, которые являются реальной силой Северокорейского государства, а сам Ким Чен Ын, исходя из этих данных, – всего лишь марионетка в их руках.

«Начнём с того, что ни одним государством мира не управляет один человек. Так же это и в Северной Корее: у Ким Чен Ына есть команда, на которую он опирается, политбюро ЦК партии. Совместно с ними он решает вопросы государственной политики. Соответственно, если уберут лидера, наверняка к власти придёт его преемник. Есть такая вьетнамская сказка – ”Убить дракона”. Человек, который убил дракона, в конце концов потом сам начинает превращаться в дракона. Особенности восточного общества, не прошедшего школу капитализма, в том, что там без умелого авторитетного лидера невозможно обеспечить нормальное управление и развитие. Достаточно посмотреть на Китай. Конфуцианство опиралось на личность благородного мужа, авторитетного, относящегося к своей стране с любовью и бережностью, в тоже время он твёрдо требует это же от других».

Пора сесть за стол

По мнению эксперта, северокорейский лидер в глазах большинства своих соотечественников именно такой. В последнее время мировое сообщество обратило внимание на то, что Ким Чен Ын стал аккуратней обращаться со своим окружением. Не делает резких кадровых перестановок. Если снимает людей с ведущих позиций, оставляет их в аппарате, на других постах.

«На мой взгляд, есть ещё одна причина, почему Северная Корея так сопротивляется подавлению, – говорит Евгений Ким. – Всем известен пример ГДР. Это было самодостаточное государство со своей культурой, выдающимися людьми, достижениями в науке, культуре, спорте и т.д. А теперь ГДР никому неинтересна. В историю войдёт только то, что связано с Западной Германией. То же самое может случиться с Северной Кореей».

Но сопротивление Северной Кореи часто вызывает негативную реакцию и напоминает провокацию, а пока противники обмениваются официальными угрозами в адрес друг друга, реакция стран НАТО, реакция Китая, России, Южно-Корейского руководства не оставляет для американцев другого выбора, чем сесть за стол переговоров с Северной Кореей и начать искать точки соприкосновения.

Ирина Костина

Похожие статьи