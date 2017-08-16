Делегация из чешского города Хеб прибыла в Нижний Тагил для участия в торжествах по случаю Дня города

Представителей чешского города Хеб и генерального консула Чешской Республики в Екатеринбурге Йозефа Маршичека встретил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Для нас взаимодействие между нашими городами очень важное и ценное. Мы рады, что эти взаимоотношения не только сохраняются на протяжении многих лет, но и имеют успешное развитие», — отметил Сергей Носов.

Как сообщает TagilCity.ru, мэр рассказал о том, что в Нижнем Тагиле уже много сделано для того, чтобы привлечь в город, как отечественных, так и зарубежных туристов. В конце речи Сергей Носов подарил гостям тагильские подносы авторской работы.

Чешскую делегацию ждёт обширная программа. Помимо участия в праздновании Дня города 12 августа, гости осуществят сплав по реке Чусовой, передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

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