Экономисты из университета Менделя (Брно) оценили чиновников

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Экономисты из университета Менделя (Брно) провели исследования по вопросу, насколько граждане удовлетворены работой чиновников, и пришли к неутешительному выводу: две трети опрошенных столкнулись с недоброжелательным поведением на приёме у работников администраций разного уровня. Это особенно актуально знать, когда правительство планирует реформу государственного управления. По мнению опрошенных, чиновники в стране не могут усвоить главную вещь – что они работают для людей. Самые плохие отзывы собрали чиновники строительных департаментов, самыми профессиональными назвали чиновников финансовых управлений и департаментов кадастра.
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