Экспорт легковых автомобилей из России заметно вырос

Параллельно росту продаж автомобилей на внутреннем российском рынке растут и объемы экспортных поставок автомобилей российского производства: аналитики изучили показатели за первую половину 2017 года, оценив объем экспортных поставок, самые популярные марки и направления автомобильного экспорта.

Согласно данным, собранным специалистами аналитического агентства «Автостат», объем российского экспорта автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) по результатам первого полугодия 2017 года составил порядка 24 тысяч единиц. Это сразу на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно, что половина от общего объема экспорта приходится всего на одну марку: чешская Škoda экспортировала за указанный период в общей сложности 12 тысяч машин. Более того, практически весь этот объем приходится на одну модель — кроссовер Škoda Yeti.

На втором месте среди марок-лидеров по экспорту расположилась отечественная Lada: доля этой марки в общем объеме экспортных поставок автомобилей составляет 23% или 5 500 экземпляров. По 1 300 автомобилей экспортировали Hyundai и Renault, а замыкает пятерку ведущих экспортеров Volkswagen с результатом в 1 000 экспортированных машин.

В «личном зачете» самых экспортируемых моделей, помимо уже упомянутого Škoda Yeti, числятся Lada 4×4 (2 900 автомобилей) и седан Vesta (1 400 автомобилей). Отметился в этом рейтинге и кроссовер Renault Duster, ушедший на экспорт тиражом более чем в 1 000 автомобилей.

Самым популярным направлением экспорта оказалась Чехия, на которую приходится половина российского экспорта. На втором месте — Украина с результатом в 2 300 автомобилей, а замыкает тройку лидеров Латвия (1 800 штук). Также аналитики отмечают Венгрию и Ливан — в эти страны было экспортировано по 1000 с лишним автомобилей.

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