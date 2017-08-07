Если душа просит музыки

Хочется музыки? Не поленитесь, соберитесь в Брно. Город на свой день рождения пригласит многочисленные музыкальные группы и коллективы, исполняющиеся музыку от классической, джаза, рока до фольклора и кантри. Музыкальный марафон пройдёт в клубах, театрах и под открытым небом. Например, в замке Шпилберк музыка будет играть с 11 до 12 августа целую ночь. Зал под открытым небом может вместить 2500 тысячи человек. Ещё одним событием станет выступление нового цирка Colltktiff Malunes, который впервые в Чехии представит свою программу. Предварительная продажа билетов уже началась, дети до 12 лет принимают участие в празднике бесплатно.

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