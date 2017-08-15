Фирмы Южной Чехии довольны украинскими рабочими

В Чехию приезжает все больше работников с Украины. Фирмы Южной Чехии особенно остро в них нуждаются, что подтверждает государственный проект «Режим Украина», передает idnes.cz.

Например, опыт работы с украинскими рабочими есть у компании Motor Jikov, в которой работает около 800 человек. Часть из них – украинцы. «Мы отобрали некоторых из них и включили в программу. Благодаря ей, ускоряется процедура получения разрешения на работу в Чехии. Конечно, все это опытные люди, которых не так трудно включить в рабочий процесс», — объяснила Ива Фантишова, директор по кадрам.

Первых украинцев ее компания приняла на работу в марте текущего года. «Всего по программе у нас должно появиться 30 человек. Пока работает шесть, а в сентябре приедет еще несколько. Все остальные приступят к работе до конца года», — сказала Фантишова. Большинство украинцев работает в компании Motor Jikov литейщиками и наладчиками оборудования. По словам Фантишовой, компания довольна их работой, и проблемы возникают только из-за недостаточного знания чешского языка.

Компания Motor Jikov не единственная, кто принимает участие в проекте «Режим Украина». По количеству заявок Южная Чехия – лидер, однако немало заявок поступило из Пльзеньского, Злинского края и Высочины. За первый год проекта Экономическая палата ЧР обработала 1023 заявки на 6404 работника. Из них Южночешский отдел обработал 186 заявок на 925 сотрудников.

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