Государственный долг Чехии вырос до исторического рекорда

Государственный долг Чехии вырос до исторического рекорда и составил 1,789 трлн крон, что на 200 млн больше, чем в первом квартале этого года. На каждого гражданина это 169 тыс. крон. Краткосрочные государственные облигации вызывают интерес на финансовом рынке потому, что есть надежда на усиление кроны, но по ним приходит время платить. Перед выборами Министерство финансов выплатит деньги по облигациям, срок которых заканчивается в сентябре. После выборов ситуация снова изменится к худшему, долг наверняка вырастет, потому что нужно будет платить по следующему займу и учесть то, что в бюджете страны запланирован дефицит 60 млрд крон.

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