«Грифельный король» выходит в Россию

Чешский производитель художественных, школьных и канцелярских принадлежностей Koh-i-Noor инвестирует в создание собственной розничной сети в России. Открытие первой точки продаж за пределами Чешской Республики и Словакии анонсировал генеральный директор компании Властислав Бржиза.

Koh-i-Noor holding объединяет десятки компаний, работающих в четырёх основных отраслях производства: выпуск школьных и канцелярских принадлежностей, здравоохранение, машиностроение и энергетика. Самой знаменитой и старейшей частью холдинга является компания Koh-i-Noor Hardtmuth, основанная в 1790 году, которой принадлежит 8 заводов на территории Чехии, а также зарубежные производства в Лихтенштейне, Польше, Румынии, Болгарии, Италии, Словакии, Китае и единственный на территории СНГ производитель карандашей из сибирского кедра «Сибирская карандашная фабрика».

На данный момент Koh-i-Noor владеет 100 магазинами в Чехии и 15 в Словакии. А в конце июля на церемонии открытия новой точки продажи в пражском торговом центре Myšák Gallery глава компании Властислав Бржиза сообщил о скором начале работы первого фирменного магазина в Москве.

«В настоящее время ведётся активная подготовительная работа к запуску трёх магазинов под брендом Koh-i-Noor в Москве. Открытие первого из них запланировано на вторую половину 2017 года», – сказал Бржиза. По его словам, московское торговое помещение будет выполнен в том же стиле, что и флагманский магазин компании, который находится в Праге на улице Водичкова.

Многих решение руководства Koh-i-Noor удивило, поскольку ещё два года назад группа переживала кризис на российском рынке. В пресс-службе компании ПТ подтвердили это и рассказали, по какой причине для развития торговой сети была выбрана именно Россия. «Действительно, российский рынок в последние несколько лет пережил значительное падение. Убытки понесла и наша компания: продажи в РФ по сравнению с пиковым 2014 годом упали на десятки процентов. Впрочем, ситуация в российской экономике стабилизировалась, и мы намерены воспользоваться этим», – сообщили в компании.

Вместе с тем Koh-i-Noor не собирается ограничиваться Россией. Компания расширяется и в другие страны. В частности, Koh-i-Noor в ближайшие месяцы собирается сдать в эксплуатацию склад в Польше стоимостью 60 млн крон, а также начать работу в Германии. Кроме того, запланировано открытие магазина в Нью-Йорке.

Не Москвой единой

Стоит отметить, что помимо собственной розничной сети, Koh-i-Noor развивает совместный проект с компанией «Группа Товарищей», в рамках которого весной 2017 года начали работу четыре магазина в Подмосковье (в Люберцах, Жуковском и Балашихе). «Там представлен разнообразный ассортимент канцелярских и художественных товаров для детей и взрослых, актуальный как для широкого потребителя, так и для специалистов. В общей сложности это почти 4000 артикулов товаров, включая канцелярские товары для школы, офиса и дома, профессиональные товары для художников, товары для хобби и творчества, школьные пеналы и рюкзаки», – говорится на официальном сайте российского партнёра чешского холдинга.

Всего же Koh-i-Noor и «Группа Товарищей» откроют в 2017 году 15 фирменных канцелярских магазинов. Для удобства покупателей они разместятся на территории крупных торговых и торгово-развлекательных центров.

Экспертное мнение

Российский канцелярский рынок всегда был интересен зарубежным игрокам. По данным интернет-журнала «Наука о рекламе», его ёмкость оценивается в 200 млн долларов, причём ещё несколько лет назад продажи росли на 15–20% в год.

Рынок чётко делится на оптовых и розничных продавцов и характеризуется высокой конкуренцией, причём большинству игроков уже не интересен розничный рынок в его классическом понимании. В этой связи многие продавцы развивают собственные торговые сети, вытесняя мелких и средних дистрибьюторов.

«Это подтверждает пример Koh-i-Noor, который благодаря знаниям специфики работы в России имеет возможность расширять своё присутствие на рынке и занять опустевшие после ухода ряда иностранных игроков ниши», – отмечает эксперт Андрей Алексеев.

«Что касается наиболее перспективных и рентабельных сегментов рынка, то таким остаётся рынок товаров для творчества, самый разнообразный и перспективный сегмент, доля которого оценивается в 15%. Потребительский спрос на товары для творчества высок круглый год, среднегодовые темпы его роста составляют 10%, а по некоторым товарным позициям могут превысить 20%. Для Koh-i-Noor этот сегмент может стать точкой роста, а открытие собственной торговой сети позволит снизить цены, стать ближе к потребителю и повысить объёмы продаж», – полагает Алексеев.

Тимур Кашапов

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