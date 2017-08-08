Грузовик на трассе D1 снёс легковой автомобиль и фургон с иностранцами. Погиб мужчина

Портал idnes.cz сообщает, что сегодня, 8 августа 2017 года, грузовик на 176-м километре (трасса D1) снёс автомобиль и фургон с иностранцами. В аварии сразу погиб мужчина и несколько людей получили сильные увечья. Из-за дорожного происшествия дорожное направление на Прагу было перекрыто на 2 часа. Впоследствии аварии образовались пробки из автомобилистов.

Авария произошла около 8 утра. Легковой автомобиль с фургоном остановил своё движение скорее всего по причине поломки. Далее, со слов пресс-секретаря полиции Богумила Малашека, в автомобиль врезался 36-летний водитель грузовик. После столкновения на месте аварии 25-летний мужчина, который покинул автомобиль и пытался починить автомобиль умёр от полученных травм. В автомобиле находилась женщина, которая получила сильные травмы и была доставлена в отделение реанимации больницы в Богуницых. В фургоне легкового автомобиля было ещё 5 человек, которые также получили травмы средней сложности. Эти 5-ро человек были доставлены в брненскую больницу. Все пассажиры фургона легкового автомобиля были иностранцами, водитель транспортного средства был чех. На место происшествия прилетел вертолет со службой спасения, полиция, пожарные и 4 наряда со спасателями.

Трафик на дороге был ограничен до 10 часов дня, далее дорога после аварии была расчищена, но грузовик сбивший легковой автомобиль простоял некоторое время до тех пор пока не приехала служба эвакуации. Начиная с 10 утра грузовик не мешал дорожному движению.

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