Инна Прохорова: «Наш проект детской тележурналистики по-своему уникален»

На проходившем в апреле в Первой Славянской гимназии города Праги уникальном мероприятии – «Атомная неделя в Чехии» – было много интересных встреч, открытий, творческих находок. «Неделю», пилотное образовательное событие, проводили с чешскими школьниками русские педагоги, участники проекта «Школа Росатома». Руководитель медиапроекта «Атом ТВ» Инна Прохорова возглавляла пресс-службу, где проходило обучение основам журналистики. В день, когда был готов новостной сюжет, сделанный студентами чешской гимназии, мы встретились с Инной и поговорили о том, как возникла идея проекта «Атом ТВ», что она даёт детям и что удалось сделать в Праге.

Инна, Вы ведь и как руководитель медиапроекта работаете с детьми?

У нас есть детский телевизионный медиапроект под названием «Атом ТВ», который начинался с детского телевизионного фестиваля, когда ребята из всех городов присутствия Госкорпорации «Росатом» посылали телесюжеты, потом приезжали к нам на фестиваль и кроме того, что получали подарки и награды, ещё и обучались.

Как давно и почему возник проект?

Проект возник благодаря «Школе Росатома», в рамках которой проводятся мероприятия для талантливых детей. Наша команда выиграла конкурс на право проведения такого мероприятия. Им стал наш фестиваль-конкурс «Атом ТВ». Вместе с фестивалем появился одноимённый канал. Он существует почти 2 года, но это уже развитая детская телевизионная сеть. Сегодня мы получаем на наш канал в среднем по два сюжета в день из разных концов России. За последние месяцы мы видим, как растёт интерес со стороны ребят. За месяц дети выкладывают на наш интернет-канал до 55 сюжетов.

В чём заключалась Ваша работа на «Атомной неделе в Чехии»?

Здесь, на «Атомной неделе», я организовала пресс-службу. В Праге нашей задачей была поддержка проекта «Атомной недели». И хотя основная тема – физика, мы её немного раскрашиваем красками творчества. Хотя, сказать честно, преподаватели физики очень творчески подходят к предмету, студентам гимназии очень интересно, даже тем, для кого физика не будет профильным предметом. Дети в моей группе работали как журналисты, освещающие само событие. Они фотографировали, снимали видео. Я вижу, как им интересно, по тому, как они пытливо относятся к любой информации. И если они этим заразятся, захотят развиваться в этом направлении, если то, чему я их научила, будет для них полезно, я буду только рада.

Как в России работает «Атом ТВ»?

У нас ежегодно проводится детский телевизионный фестиваль. Наша задача, чтобы в каждом городе, где представлена корпорация, была своя телевизионная команда из детей и руководителя, которая освещает жизнь своего города, события в детской жизни. У юных журналистов для этого достаточно информационных поводов, потому что корпорация проводит много разных мероприятий.

Какого плана события, мероприятия освещают юные специалисты?

Это и конкурсы учителей, стажировки, конкурс воспитателей, конкурсы образовательных организаций – школ или детских садов. Эти мероприятия проводятся для детей, и дети же их популяризируют. Работаем мы не так давно, поэтому во всех двадцати городах, где присутствует корпорация «Росатом», пока таких центров нет. Есть 10–12 активных телекоманд, которые уже демонстрируют определённые успехи, и 3–4 только начинающих, у них, может быть, немного сюжетов, но уже есть желание работать, они развиваются. Мы активно поддерживаем тех, кто присоединяется к нам. Команде каждого города хочется показать, что у них есть самое лучшее, они тоже ищут таланты. В Волгодонске, например, уже работают две телевизионные команды. И это самих ребят подталкивает к тому, чтобы их сюжеты были интересней, лучше. В Зеленогорске есть несколько телестудий, которые в основном работают для своих школ, но есть там центр творчества, который является лидером. Они присылают 13 сюжетов в месяц. Они уже работают как взрослая съёмочная группа.

Какие события попадают в сюжет юных телевизионщиков?

Конечно, интересные события, проводимые «Школой Росатома», всё, что проводится для школ, учителей, для детей. Им важно показать всё важное, что происходит в городе. Проходят мероприятия в сетевых школах, сетевых детских садах. Дети делают репортажи с соревнований по шахматам или картингу, с танцевальных конкурсов. Отдельное место занимают сюжеты об экскурсиях на градообразующие предприятия. Не все предприятия открыты для посещений, но вот в Десногорске такая возможность есть. Дети имеют возможность посетить атомную электростанцию. У нас в городе Заречный Пензенской области есть проект «В гостях у мамы с папой на работе». То есть дети приходят на предприятие, а родители им рассказывают, что они делают.

И Вы уже в курсе, сколько молодых дарований, «звёздочек» телеэкрана может быть в ваших городах?

С появлением новой команды всегда интересно видеть, как они стараются работать на уровне «старичков», как они вносят новые идеи.

Сколько лет Вашим талантам?

Телевидение всё-таки вещь сложная. Начнём с того, что техническое оснащение достаточно тяжёлое, не каждый даже может унести. В среднем нашим талантам около 13–16 лет. Но весной мы получили сюжет от пятиклассников – этим детям 10–11 лет. Ученики выпускных классов уже находятся на пороге выбора будущей профессии, у них порой нет времени на увлечения, но вот на последнем фестивале победителями были как раз ученики выпускного класса со своими сюжетами. И могу сказать, что мне приятно узнавать, что наши бывшие корреспонденты связывают свою судьбу с журналистикой, телевидением.

Получается, что у вас они проходят свою школу?

«Школу» они проходят на занятиях в своих коллективах и студиях. А мы помогаем им продемонстрировать своё творчество зрительской аудитории. Не секрет, что у большинства подобных детских коллективов нет регулярного телевизионного эфира, поэтому и зрителей у их работ не очень много. А наш канал является площадкой для популяризации детского телевизионного творчества. Те, кто приезжает на наш фестиваль, конечно посещают мастер-классы, выполняют творческие работы, отсматривают свои и чужие сюжеты в присутствии профессионалов, получают рекомендации.

А что вам удалось сделать здесь, с чешскими студентами?

За эти пять дней мы сняли материал, он не был большой, обычный новостной сюжет, такой, как мы привыкли видеть. За это время мы с ребятами попробовали работать как журналисты. Они работали в кадре, каждый себя попробовал в роли оператора, брали интервью, задавали вопросы. Потом подготовили сюжет о том, что происходило в гимназии в дни «Атомной недели в Чехии», и там последний штрих, конечно, монтаж. Девочки в моей команде оказались достаточно способные, это я за неделю работы с ними могу понять.

Насколько Вам необходим Ваш опыт работы в журналистике? Вы же были журналистом?

По профессии я не журналист, а педагог. У меня есть опыт работы в газете в качестве журналиста. На телевидении я не работала, но у нашей команды – студии журналистики «Автор» – есть регулярный телевизионный эфир. И та передача, которую делает наш коллектив, выходит в сетке вещания городского канала. Передачу делают дети под руководством двух руководителей: меня и моего коллеги. Кроме того, наши сюжеты берут и на областные каналы. На своих занятиях мы даём ребятам попробовать на практике, что такое быть журналистом. Они должны пройти весь цикл телевизионного производства. А после этого уже выбирают, что им больше нравится: снимать или писать, монтировать или брать интервью. Профессиональное образование, конечно, необходимо для работы. Знания, полученные в ВУЗе, облегчают понимание всей журналистской деятельности. Но без практики журналисту не обойтись, потому что многие навыки можно приобрести только при регулярной работе.

Вы наверняка сталкивались с тем, что к профессии журналиста люди не всегда относятся хорошо? Предупреждаете Вы своих учеников об этом?

Нет. Я думаю, что те, кто свяжет свою жизнь с профессиональной журналистикой, в этом разберётся сам. Я – педагог, и стараюсь воспитывать в ребятах уважительное отношение к своему труду и тем, кому посвящены наши сюжеты. На занятиях мы затрагивает темы профессиональной этики журналиста. Но я сторонник позитивной педагогики: надо показывать детям, как надо поступать, и демонстрировать это на личном примере, а о том, что делать не следует, они догадаются сами.

Вы знакомы лично с вашими «звёздами»?

Думаю, что даже самых активных ребят нашего канала ещё рано называть «звёздами». Они «ещё не волшебники, они ещё учатся»! Но со многими ребятами я знакома лично. Во-первых, в нашей студии есть активные участники проекта «Атом ТВ», во-вторых, лучшие начинающие журналисты из разных городов присутствия Госкорпорации приезжают на наш фестиваль и на другие мероприятия проекта «Школа Росатома», и у нас есть возможность встретиться там. Кроме того, мы видимся летом в детских лагеря во время профильных смен проекта «Школа Росатома». А с некоторыми мы знакомы заочно и общаемся через интернет.

Радуются дети своим успехам?

Об этом, наверное, надо спросить у самих детей. Думаю, что радуются! Но я точно знаю, что их успехам рады мы, взрослые, – команда, которая курирует проект «Атом ТВ» и проводит одноимённый фестиваль. Мы рады тому, что этот проект востребован, что интерес не уменьшается, а увеличивается, что дети с удовольствием занимаются телевизионной журналистикой. Для них это ниша, которая помогает им творчески развиваться, получать профессиональные навыки. Кроме того, это популяризация всего проекта «Школа Росатома», который является уникальным, который транслирует лучшие образцы преподавания и методики работы с детьми и подростками.

Инна Прохорова

Родилась в 1976 году в городе Пензе в семье инженеров.

В 1997 году закончила Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского по специальности учитель начальных классов. С 1997 года занимается детской журналистикой. Была педагогом дополнительного образования в гимназии №53 (г. Пенза), руководила детским пресс-центром.

С 2005 года работала в г. Заречный Пензенской области в сфере культуры. Преподавала журналистику в Центре развития творчества детей и юношества «Лад», была организатором массовых мероприятий.

С 2011 года – педагог дополнительного образования во Дворце творчества детей и молодежи (г. Заречный), руководитель студии телевизионной журналистики «Автор».

В 2015 году победила в конкурсе на право проведения мероприятия для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома». В январе 2016 года прошёл первый фестиваль-конкурс «Атом ТВ», был создан одноимённый канал. В декабре 2016 года прошёл второй фестиваль-конкурс «Атом ТВ». В 2017 году планируется проведение очередного фестиваля.

Ирина Костина

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