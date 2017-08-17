Ипотекомания в Республике продолжается

Число жителей Чехии, взявших ипотеку, постоянно растёт. По статистике Министерства регионального развития, к концу июня 2017 года банки выдали 1 120 671 ипотечный кредит, что вылилось в общую сумму более 1,85 трлн крон. Эти цифры предоставлены девятью банками, или около 90% ипотечного рынка в Чехии. Из этих данных вытекает также, что на сегодняшний день ипотеку имеет каждая третья семья. За первую половину 2017 года людям выдали 55 712 новых ипотечных кредитов на сумму 113,1 млрд крон. По сравнению с прошлым годом это на 4% больше, в денежном объёме – на 11%. Тем не менее рекорд 2016 года едва ли будет побит.

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