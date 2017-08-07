Итальянское карпаччо и хорватская усталость

Адрес: Havelská 499/27, Staré Město

Телефон: +420 224 210 259

Часы работы: пн–чт: 8.00 – 23.00, пт: 8.00 – 00.00, cб: 10.00 – 00.00, вс: 10.00-23.00

Веб-сайт: www.kogohavelska.cz

Откровенную любовь пражской публики к ресторанам La Bottega, сеть которых разместилась по всей Праге я, если честно, никогда не понимала и не разделяла. Но людям нравится, люди ходят, вкушают и восхищаются. Друзья брали меня с собой несколько раз в разные рестораны этой сети, и всё всегда происходило одинаково: очень красиво поданная, но страшно пересоленная еда, кислые соусы и слишком разговорчивые официанты, которые норовят продать тебе самое дорогое блюдо.

Если же вы ограничитесь только кофе и десертом, не заказав главные блюда и закуски, сразу заметите, как изменится к вам отношение обсуживающего ваш столик официанта. Заявленная еда в меню этих ресторанов – средиземноморская и итальянская. Всё бы хорошо, но на бумаге она аппетитнее, чем на самом деле.

Мы с моей подругой-хорваткой решили посетить в этот вечер что-то проверенное – ресторан средиземноморской и итальянской кухни Kogo.

По дороге к ресторану подруга успела мне расказать, что средиземноморская кухня в сочетании со знаменитой средиземноморской диетой, доказавшей свою пользу для здоровья, включает в себя рыбу, морепродукты или мясо в сочетании с овощами, рисом или изделиями из муки. Вкус сильно обогащается за счёт оливок, чеснока, зелени и специй. Эта разнообразная и насыщенная кухня имеет свои особенности и оттенки в разных природных зонах Средиземноморья – в Испании, Франции, Италии, Греции, на Балканах и в других странах этого солнечного региона. Ох и ах, слушать это было уже невыносимо, хотелось скорее попробовать осьминога.

Нас сразу встретили и предложили присесть за стол у окна, который мы заранее забронировали. Меню в Kogo совсем не маленькое, насыщенное морепродуктами и рыбными деликатесами. Основных разделов два — «Всё о рыбе» и «Всё о мясе», но разделы эти неравноценные: рыбная часть на четыре страницы больше, что меня однозначно обрадовало. Меню ресторана также предлагает на выбор множество закусок и салатов для тех, кто не пришёл поесть только рыбу или мясо.

Есть авторские блюда, но основная масса позиций отображает хорошо подобранные и грамотно составленные знакомые и понятные блюда из Европы.

Еда в Kogo прекрасна, как красивая, статная, безупречно одетая женщина, вышедшая в свет на премьеру самого модного спектакля. Рецептура гармоничная, исполнение идеальное. Линия к линии, вкус к вкусу, аромат к аромату. Ничего лишнего, ни капли вульгарности или даже намека на безвкусие.

Оливки в качестве закуски – лёгкие, приятные, нежные, завлекающие. Карпаччо –как рыбный, так и мясной – безупречны. Все ингредиенты играют одну симфонию, все специи в нужном месте и в нужном количестве, свежесть рыбы в одном случае и мяса в другом вызывают восхищение, а баланс вкусов – уважение. Белое шардоне прекрасно в своём разнообразии вкуса и ароматного букета. Все элементы лёгкие, свежие, яркие. Говяжий стейк был приготовлен так, что хотелось его есть и не останавливаться. Салат из лосося и авокадо – румяный рыбный ансамбль. Лосось мягкий, вкусный, ломтики авокадо бодрые, сочные, интересные. Вкуса много, а тяжести никакой.

И здесь хотелось бы поставить позитивную точку, потому что, увы, помимо вкусной, правильной еды есть ещё обслуживающий персонал. На этот раз нам достался очень уставший официант. Он никуда не спешил, редко подходил к столу. Хотя с самого начала закуски и вино с оливками нам принесли молниеносно. А когда мы попросили порекомендовать что-то из главных блюд, официант, немного зевая, но очень дружелюбно и по-отечески нам посоветовал самое свежее и самое вкусное с его точки зрения блюдо. Мы поверили уставшему официанту-хорвату и не остались разочарованы. Возможно, это просто усталость или плохое самочувствие сказалось на его работе, но сердиться мы не стали. Оставили чаевые и ушли довольные, наевшись вдоволь кто рыбы, а кто – мяса.

Кухня: 5

Сервис: обслуживание – 4, расчёт – 5

Интерьер: 4

Атмосфера: 5

Соотношение цены и качества: 4

Наш заказ:

Chardonnay Aberdeen Angus, Argentina – 132×2 – 264 кроны

Вода – 130 крон

Оливки – 120 крон

Карпаччо из говядины с рукколой и кусочками пармезана – 275 крон

Карпаччо из осьминога – 285 крон

Салат с лососем и авокадо – 290 крон

Говяжий стейк – 490 крон

Кофе лунго – 50 крон

Кофе латте – 65 крон

Итого: 1969 крон без учёта чаевых.

Юлия Вовк

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