Из зоопарка в Зволе сбежал детёныш пумы

Вчера, 31 июля 2017 года, ночью из зоопарка населённого пункта Зволе в районе Прага-запад сумел сбежать из клетки детёныш пумы. Директор зоопарка Томаш Махач ранее уже делал заявление о том, что детёнышу пумы было всего 7 месяцев и он не смог бы сам без сторонней помощи открыть клетку и выбраться из неё. У директора зоопарка были подозрения, что кто-то намеренно помог малышу-пуме выбраться наружу. Поскольку малыш-пума ещё очень мал, он не представлял никакой опасности для окружающий. Полиция сразу начала поиски прочёсывая все окрестности в надежде найти малыша-хищника. Пока поиски продолжались зоопарк был закрыт.

Сегодня, 1 августа 2017 года, около 6 утра малыш пумы был замечен у школы в городе Вране-над-Влтавой, а далее улице Březovská в этом же населённом пункте на территории частного дома. Полиция прибыла сразу. Для того, чтоб животное напрасно не нервничало его на время усыпили работники службы по отлову животных. Малыша пумы доставили обратно в зоопарк. Животное не пострадало.

Работники зоопарка считают, что кто-то специально травит ( ранее был отравлен козёл ) и выпускает животных из клеток. Заявление в полицию было подано. Полиция начала расследование дела.

Источник: www.irozhlas.cz

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