Kinobus: кинотеатр под открытым небом

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Согласитесь, что и летом, когда большую часть времени хочется всё-таки быть на природе, начинаешь порой чувствовать недостаток культурных впечатлений. Поправить ситуацию приглашает, приезжающий в разные места Праги, где он задерживается на три-четыре дня и демонстрирует фильмы под открытым небом. Над вами – звёзды, перед вами – искусство. В программе Kinobusa новые фильмы, которые еще идут в кинотеатрах города. Это «Масарик», «Всё или ничего», «Министерство любви».
Подробности: http://www.dpp.cz/program-kinobusu-2017/
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