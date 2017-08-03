Kinobus: кинотеатр под открытым небом

Согласитесь, что и летом, когда большую часть времени хочется всё-таки быть на природе, начинаешь порой чувствовать недостаток культурных впечатлений. Поправить ситуацию приглашает, приезжающий в разные места Праги, где он задерживается на три-четыре дня и демонстрирует фильмы под открытым небом. Над вами – звёзды, перед вами – искусство. В программе Kinobusa новые фильмы, которые еще идут в кинотеатрах города. Это «Масарик», «Всё или ничего», «Министерство любви».

Подробности: http://www.dpp.cz/program-kinobusu-2017/

Похожие статьи