Компания Samsung запатентовала телефон-банан

Компания Samsung запатентовала телефон-банан и разместила документ на сайте бюро по патентам и товарным знакам США. Информация о новшестве окутана тайной. Отмечается, что патент был подан в сентябре 2015 года, а получен в конце июня 2017-го. В опубликованных материалах не раскрывается техническая информация о продукте и конкретные детали. За телефоном-бананов уже закрепилось кодовое название – «первый в мире съедобный шпионский телефон». Однако в документе представлены лишь изображения изобретения с различных ракурсов, в том числе схематичный рисунок фрукта с отображаемым на нем графическим интерфейсом системы.

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