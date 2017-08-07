Крепость Кокоржин – в блеске неоготики

Когда мы вошли во двор крепости Кокоржин, перед нами открылась удивительная картина: повсюду небольшими группами стояли люди в средневековых нарядах и учтиво беседовали между собой. Правда, один из дворян при этом крутил в руках ключи от машины, а другой смотрел на экран айфона.

Кокоржинско – известное место для отдыха. Здесь и великолепная природа, и водоёмы, некоторые из них, правда, плотно заросли лилиями, и один из чудесных замков, который в своё время даже вызывал зависть короля Фердинанда II.

Для того чтобы отправиться в эти совсем не далёкие от Праги места, нужно выбрать средство передвижения: ехать туда можно либо автобусом от Праги (остановка Ладви, с пересадкой в Мельнике), либо на машине. Оказавшись в Кокоржинском природном заповеднике, мы были готовы к пешим прогулкам. Многие здесь ездят и на велосипеде. Но это под силу не каждому: дорожки, проложенные пытливыми туристами, идут через сказочные леса и ажурно переплетены корнями деревьев, к тому же дорога часто петляет и скачет то вверх, то вниз. Если вы к этому готовы – тогда велосипед станет хорошим решением.

Замок среди скал

Внизу перед походом в крепость можно было подкрепиться. Кроме кофе, лимонадов и мороженого, были гамбургеры и жареный сыр. Рядом с простеньким кафетерием – развалина бывшего ресторана. Без окон, без дверей, с табличкой, убеждающей не лезть внутрь, потому что это небезопасно. Едва заметная надпись наверху подтверждала, что здесь когда-то был ресторан. Но мы еще не были голодны и потому двинулись к крепости по дороге между скалами. Скалы из песчаника, напоминающие могучих великанов или сиротливо стоящие одинокие фигуры, в этой, созданной самой природой декорации для сказок, играют одну из главных ролей. Нередко люди в этих местах селились в созданных ветром и дождями пещерах. Во времена Яна Люксембургского здесь была крепость, которую частично вырезали в скале. Примерно в это же время появилась и крепость Кокоржин. Строилась она, судя по документам, Гинеком Беркой из Дубе. Потом владельцы стремительно менялись, включая и знаменитого Альбрехта Вальдштейна. А после его смерти в 1634 году замок перешёл в собственность короля. Кстати, один из королей – Фердинанд II (1578–1637) – посчитал, что в таком замке-крепости вполне может обосноваться какой-нибудь аристократ, который мог бы впоследствии стать королю небезопасным соперником. Поэтому замок было запрещено кем-либо заселять, и он начал приходить в упадок.

Сохранилось много изображений замка в начале XIX столетия – среди деревьев на вершине скалы, уже без былого величия, возвышаются руины замка. Людей это зрелище забавляло, а вот новый владелец – Вацлав Шпачек– решил восстановить замок в его прежнем виде. Реконструкцию заканчивал его сын Ян. Его супруга – Ярмила, вытесанная из камня, и сегодня встречает посетителей замка. И хотя восстанавливался замок под надзором историков и архитекторов, в число исторических памятников не попал.

Место для обрядов

Нужно признаться, замок и сегодня выглядит великолепно, а потому его внутренние просторы используются для проведения свадеб. В этот раз мы не смогли понять, кто же из средневековых гостей жених и невеста? И где гостям выдали такие костюмы: не шили же они их специально к свадьбе?

Поскольку к бракосочетанию мы не имели никакого отношения, наш вход оплачивался отдельно.

Крепость отличалась своей ухоженностью, в отличие от ветхих развалин, которые мы видели внизу. Попыткой загладить грустные впечатления была целая серия рисунков. На них – проекты будущей застройки у подножия крепости. Но, сказать честно, панорама из деревянных зданий с окнами-иллюминаторами показалась нам излишне современной. Может быть, после воплощения идеи это будет выглядеть гармоничней. Хорошо, что вид такого будущего можно было заменить видом замка и окрестностей. У всех желающих есть возможность увидеть замок (даже в зимние месяцы – по предварительной договорённости с администрацией) изнутри (80 евро с человека), или можно просто подняться наверх, на смотровую площадку башни (30 крон) и полюбоваться чарующим видом на раскинувшуюся внизу Кокоржинскую долину. И наметить следующую цель.

Вверх по ступенькам

Конечно, мы отправились к удивительным уникальным скалам – Покличкам. Дорога шла через лес вдоль берега водоёма. Здесь действительно можно было, наконец, насладиться тишиной и умиротворённостью во время тех пяти-десяти минут, когда не было идущих навстречу туристов. Нужно оговориться, что вид на Поклички открывается после крутого подъёма наверх. Считать ступеньки, многие из которых в начале подъёма почти стёрты, желание пропадает на полпути. Просто приготовьтесь, что подъём не слишком простой и достаточно долгий. При этом учитывайте неудобства в форме спускающихся с обзорной площадки людей, с которыми на отдельных участках пути разойтись совсем не просто. Особенно, если они с коляской.

Лестница в небеса не уводит, она заканчивается, и вы снова понимаете, что Кокоржинский парк привлекает к себе много гостей. Желающим сфотографироваться вместе с Покличками нужно постоять в очереди и дождаться, когда это сделают те, кто пришёл раньше. Некоторые воспользовались другим подъёмом, без ступенек и более затяжным, а мы и назад спустились по лестнице, прошли той же лесной дорожкой и вышли к ресторану. Нет, его так быстро не построили, это был давно действующий ресторан, удачно спрятанный за кафетерием.

По наполненности ресторана можно определять время: свободных мест не было – значит, пришло время обедать. Хорошо, что у нас были с собой бананы, вода и остаток сил. Пообедать мы решили в Мельнике. Тем ведь тоже есть что посмотреть. Всё-таки это город, где сливаются две самые большие реки Чехии. А к сегодняшнему владельцу замка Йиржи Лобковицу время от времени съезжаются на званый обед потомки рода Пржемысловичей.

Анастасия Калинина

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