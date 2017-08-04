Кролики – ловкие наездники

После того как сильный шторм затопил равнины города Данедин в Новой Зеландии, фермер Ферг Хорн пошёл проверить, всё ли в порядке с его овцами, и был поражён увиденным. Сбившееся в кучу стадо промокших животных выглядело странно: на спинах овец виднелось нечто необычное. Вначале мужчина подумал, что это какой-то мусор, принесённый водой. Однако подойдя поближе, он увидел, что его овец оседлало множество кроликов. Возможно, таким образом дерзкие наездники спасались от наступавшей воды. Кролики казались довольными, они были тёплыми и сухими, прижимались к спинам овец и не торопились покидать свои «средства передвижения».

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