Михаил Тютерев: «На ринге я забываю обо всём»

27 июля в спортивно-оздоровительном комплексе Žluté lázně в Праге состоялось самое ожидаемое событие для фанатов единоборств – Yangames Fight Night. Мероприятие, организованное при поддержке WKN (World Kickboxing Network), проходит в Праге не в первый раз, и на него стремятся попасть бойцы со всего мира. В этом году помимо чешских боксеров были представители Италии, Германии, Румынии, Литвы, Украины, Греции и Швеции.

Ажиотаж всегда большой, и билеты в день Х достались не всем желающим. Прямо на берегу Влтавы организаторы возвели крытый ринг, который со всех сторон окружала VIP-зона со столиками для обслуживания «важных гостей». На высоких трибунах уже к началу мероприятия свободных мест практически не было. Много было зрителей, наблюдавших за захватывающим зрелищем с других ракурсов, стоя в стороне, но прямая трансляция на огромный экран, позволявшая получить полный обзор, была для них очень кстати.

Хорошую организацию «подкорректировал» разошедшийся к середине мероприятия дождь, который явно не учли. Сидящим в VIP-зоне гостям выдали огромные целлофановые «простыни», что, конечно, не решало проблему стола, на котором мокли заказанные VIP-болельщиками блюда. За всё это можно было бы поставить отдельный минус организаторам, поскольку постепенно зона, приготовленная для избранных, опустела, но большая часть преданных болельщиков, промокших до нитки, сидела до последнего: не каждый день можно увидеть своих любимых бойцов вживую!

Накал страстей

Всё мероприятие состояло из целой серии боёв: сначала был бой между начинающими кикбоксерами – Yangames Talent. Затем – серия боев в категории супертяжелого веса, так называемой «Пирамиды»: 8 боксёров провели 4 боя, а победители провели между собой ещё два боя. И уже сильнейшая двойка билась за титул и кубок победителя – Yangames Fight Night.

Между отдыхом кикбоксеров «Пирамиды» состоялся бой за титул WKN International Title Fight, победителем которого стал знаменитый чешский спортсмен Петр Вондрачек. Публика встречала его громкими овациями. Он одержал победу над представителем Швеции Тофаном Пирани. В бою категории Superfight победителем вышел снова чешский боксер Томаш Грон. Фанаты же Ондржея Гутника насладились его победой над литовским бойцом Сергеем Маслобоевым. Гутник завоевал титул WKN K-1 European Title Fight, с чем, однако, не согласились ни его соперник, ни многие болельщики Сергея, расценив подсчёты очков судьями неправомерными.

Когда уже совсем стемнело, некоторые даже самые выносливые зрители, окончательно промокнув, покинули трибуны, но наши болельщики настойчиво ждали финал. За кубок победителя боролись известный российский кикбоксер Михаил Тютерев и боец из Ирана Мохамад Намиванди. По словам одного из фанатов Тютерева, Павла, когда он увидел изначальный недюжий напор Михаила, ему сразу стало ясно, что в этот раз спортсмен уедет с кубком победы. И это действительно случилось – Михаил одержал победу.

Верным болельщикам

У нашего кикбоксера оказалось много чешских фанатов, которые ждали финала до последней капли дождя. Поэтому после впечатляющего боя и долгожданной победы они ринулись к рингу, чтобы успеть сфотографироваться со своим героем.

Мне удалось немного расспросить уже изрядно уставшего Михаила о его ожиданиях и впечатлениях. «Самое сложное для меня – это утро перед боем и день самого выступления. Это ожидание неизвестного всегда озадачивает и, как любого спортсмена, заставляет чувствовать напряжение. Но когда я выхожу на ринг и начинается бой, то здесь наступает время, когда нужно максимально абстрагироваться от всего происходящего вокруг и сосредоточиться только на противнике. Дело не в его весе или титуле, дело в психологии. Соперник бывает неудобен для меня именно психологически. Но когда включаются инстинкты, борьба уже затягивает по полной, я бьюсь до победы. Многих боксеров, выступавших сегодня, я знаю лично и со многими уже боролся, и вообще я тренируюсь в Чехии уже более двух лет, поэтому чувствую себя здесь уже как дома. Сегодняшним боем я остался доволен».

Михаил Тютерев последнее время тренируется в Праге, где, по его словам, школа единоборств отличная и возможностей для роста достаточно.

Анна Кошил

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