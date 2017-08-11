На Мораве сильные грозы: падают деревья, поезда ходят с большим опозданием

В ночь с четверга на пятницу, 10-11 августа 2017 года, в моравском регионе Республики были сильные грозы. За ночь пожарные и спасатели получили большое количество входящих вызовов с кличем о помощи. Чаще всего спасателям приходилось оттаскивать упавшие деревья и ветки с дорог, которые мешали движению автомобилей. По направлению из города České Třebové на Мораву на час остановилось движение поездов. Сильные грозы и проливные дожди продолжаться и сегодня, 11 августа 2017. Служба безопасности Республики просит всех быть осторожными и при возможности остаться в пятницу дома.

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