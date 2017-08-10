На повестке дня вопрос о строительстве нового современнного здания пражской библиотеки

Окончание второго этапа восстановительных работ в Народной библиотеке в Клементинуме вновь поставило на повестку дня вопрос о строительстве нового современнного здания библиотеки. В игру возвращается проект чешского архитектора, эмигрировавшего в Англию в 1968 году, Яна Каплицкого (1937–2009). Предложенное архитектором здание планировалось разместить на Летенской пустоши. По форме оно напоминает кляксу или спрута, как сразу окрестили проект в прессе. В библиотеку планировалось перевезти 10 млн книг, с 1801 года издания. Но в августе 2008 года Европейская комиссия вынесла решение о том, что в конкурсе на проект были нарушения.

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