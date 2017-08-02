На Республику обрушатся сильные грозы и дожди

После столько жарких выходных и не менее утомительной жары в понедельник ( 31 июля ) и вторник ( 1 августа ) по всей территории Чехии гидрометеорологический центр сообщает, что нас ожидает холодный северный ветер, дожди переходящие в град и снижение температуры до 25 градусов Цельсия. Самые сильные бури ожидаются в северо-западных регионах Чехии. По всей Чехии, кроме Моравскоселезского и Оломоуцкого края было объявлено штормовое предупреждение.