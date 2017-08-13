Набережная стекла и керамики

На набережной Тыла в Градце-Кралове 19 августа уже в 12 раз пройдёт праздник стекла и керамики. В этот раз, как и обычно, гости смогут наблюдать за работой мастеров стекольного и гончарного дела, что-то попробовать сделать своими руками, а потом выбрать и купить полюбившиеся изделия – вазы, фужеры, стаканы, кувшины, которые привезут на ярмарку специалисты со всей Чехии. По всему городу будет проходить концерты, на сценах будут выступать фольклорные коллективы, а для детей покажут сказки театры из разных городов. Центр города превратится в огромную ремесленную мастеркую, где можно будет увидеть работы в разной технике.

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