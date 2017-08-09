Не трезвый бортпроводник стал причиной опоздания рейса на 5 часов чешской компании Travel Service

Вылет самолёта чешской компании Travel Service следующего по направлению Керкина ( Греция ) — Брно ( Чехия ) был задержан на 5 часов. Причина заключалась в том, что один из бортпроводников находился в нетрезвом состоянии.

Пресс-секретарь авиакомпании Travel Service Владимира Дуфкова сделала заявление, в котором речь шла о том, что перед вылетом рейса QS1417 тест на алкогольное опьянение прошли все члены экипажа, но по неизвестным причинам один из бортпроводников был пьян и вёл себя неадекватно. Первым странное поведение бортпроводника заметил один из членов экипажа и далее сообщил эту информацию командиру воздушного судна.

Новостной портал ČT24 сообщает, что сотрудника чешской компании Travel Service уволили. Во время полёта никто из пассажиров и командного состава воздушного судна не пострадал.

Напомним, что это уже не первый cкандальный инцидент с работниками компании Travel Service, которые находились на борту самолёта не в трезвом состоянии.

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