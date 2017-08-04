Незнание от штрафов не спасёт

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Уже месяц как вступили в силу значительные ужесточения в виде штрафов по отношению к целым компаниям и отдельным предпринимателям. Например, с 10 до 100 тысяч подскочил штраф для тех особ, кто усложняет или препятствует работе скорой медицинской помощи.
«Пражский телеграф» знакомит читателей с новинками в законодательстве.
Оскорбление полицейского или должностного лица. Речь идёт о новом типе нарушений. Нововведение должно обеспечить бесперебойную работу органов власти, за нарушение закона будут наказывать штрафом до 10 тысяч крон. Критики утверждают, что чиновник в этом случае имеет больше защиты, чем обычный гражданин, несмотря на то что в правовом обществе именно гражданин должен быть на первом месте.
Это нарушение не один раз фиксировалось в бюро по трудоустройству, куда приходили клиенты, вооружённые ножом или пистолетом, а некоторые неудовлетворённые посетители даже сбрасывали компьютеры со столов. Кроме штрафа за оскорбление, с 5 тысяч крон до 10 тысяч поднимается штраф для тех, кто не реагирует на обращение полицейского.
Чиновники – это специалисты с должным образованием. Начинают действовать более жёсткие правила для должностных лиц, которые принимают решение о проступках. Эту работу впредь могут совершать люди, имеющие по крайней мере степень магистра по юриспруденции. Также это могут быть бакалавры в иных сферах, но они должны сдать специальный экзамен в Министерстве внутренних дел. Поскольку нововведение потребует много административной работы, обязанность вступит в силу с 2022 года.
Фирмы и предприниматели не имеют права лгать. Выросло число новых преступлений (до 28), которые совершают юридические лица и предприниматели. Среди них, например, незаконное пользование почётным званием или государственной наградой. Законодатели имеют ввиду тот факт, что предприниматели таким образом искусственно увеличивают прибыль, внушая большее доверие клиентам.
В рамках санкций для индивидуальных предпринимателей и компаний появилось новое наказание: в некоторых случаях вместо штрафа учреждение лишь публично придаст огласке совершённый проступок. То, что каждый член общества прочитает о недобросовестных торговых сделках, может послужить для обвиняемого в качестве достаточного порицания.
Ужесточение наказания за нападение на скорую помощь. Значительно возрос штраф для тех, кто чинит препятствия медицинским работникам и людям, нуждающимся в скорой помощи, – с 10 до 100 тысяч крон. Это также касается тех пациентов, кто вульгарно выражается или угрожает врачу, медсестре или работникам скорой помощи. Штраф распространяется и на случай опасных родов на дому, когда мать препятствует скорой помощи отвезти новорождённого в больницу.
Урегулирование конфликтов
Новинкой является возможность урегулировать судопроизводство через «выравнивание», при доброй воле преступника и потерпевшего под контролем должностного лица. Чтобы дело могло быть закрыто, обвиняемый должен признать, что преступление совершил, выплатить потерпевшей стороне компенсацию, а на счёт судебного управления перевести определённую сумму, которая будет использована для благотворительных целей.
Трудные времена наступают также для компаний и предпринимателей, зарабатывающих торговлей или производством, но не имеющих для этого необходимых правомочий. За «чёрный» бизнес они могут получить штраф до 100 тысяч крон (до сих пор это было 10 тысяч).
Больше никакой дискриминации
Весьма расширился список нарушений в области дискриминации, в случае дискриминации фирма или отдельный предприниматель должны заплатить штраф в 10 тысяч крон. Помимо принадлежности к национальным меньшинствам, расе или национальности в этот список добавились возраст и инвалидность, а также определённое политическое направление, сексуальная ориентация, социальное происхождение или вероисповедание.
Предпринимателям и компаниям отныне невыгодно что-либо придумывать или утаивать информацию. До сих пор штраф за такие действия стоил до 10 тысяч крон, сейчас это в два раза больше – как для лица, обвиняемого в совершении правонарушения, так и для свидетелей, которые предпочитают скрывать информацию. Если их выдумки принесут им доход, приобретённый незаконно, верхняя граница штрафа возрастает ещё больше – до 50 тысяч крон.
Штраф может вырасти до 50 тысяч крон (с прежних максимальных 10 тысяч) для тех, кто нанесёт вред чужому имуществу. За порчу, хищение, незаконное использование или перепродажу украденных вещей (например, велосипеда) будет объявлен штраф до 50 тысяч крон.
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