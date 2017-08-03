Огуречная пора

Для огурчиков, которые, казалось бы, ничем удивить не могут – прекрасная пора. И на базаре, и в магазинах продают те огурцы, что выросли под открытым небом, а, значит, содержат полный комплект необходимых для нашего здоровья веществ. Содержащийся в огурцах калий улучшает работу сердца и почек. К тому же в огурцах, как и в других овощах, много клетчатки. Клетчатка не усваивается организмом человека, но она регулирует работу кишечника и выводит из организма излишки холестерина, избыток которого способствует развитию атеросклероза, болезней печени, почек и других органов. В кожуре огурцов содержится протеин, полезный для сердца.

Чистит почки, устраняет токсикацию организма, облегчает боли при подагре. Для детоксикации нужно нарезать один большой огурец, залить литром воды и соком целого лимона. Через два часа охлаждённый напиток можно принимать. Он является прекрасным средством для утоления жажды и освежения организма. При похмелье огурец дополняет в организме жидкость и вещества, которые помогут справиться с головной болью и снимут неприятные ощущения.

Огурчики незаменимы в косметике, они омолаживают и увлажняют кожу, действуют успокаивающе при сыпи и солнечных ожогах. Чтобы сделать маску, достаточно натереть плод и добавить немного оливкового масла. Огуречный сок – прекрасное средство для укрепления волос.

Удивительно, но кожаной обуви тоже пойдёт на пользу быть натёртой огурчиком без шкурки и чуть начищенной сухой салфеткой. Огурчиком можно сделать блестящей нержавеющую поверхность, к примеру, чайника. Для этого его нужно протереть и на время оставить, а потом сухой салфеткой легко начистить до блеска.

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