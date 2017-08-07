От чего летом бросает в жар

Мужчинам проще – они меньше прислушиваются к правилам моды и чаще руководствуются собственным комфортом. И поэтому в летние дни нас, окружающих, нередко бросает в жар при виде мужчин в сандалиях, надетых с носками, или в футболке, заправленной в шорты. Чтобы не выглядеть нелепо в летний сезон, достаточно запомнить несколько советов.

Носки и открытая обувь – самая распространённая ошибка у мужского пола. Именно она выдает отсутствие вкуса и стиля. Шлёпанцы, сандалии, лоферы, мокасины и слиперы носят только на босую ногу.

С носками же можно надеть закрытые летние туфли, которые не должны быть белого цвета – обувь всегда должна быть темнее брюк. Летом лучше носить носки коричневых и синих оттенков. Носки нужно подбирать к цвету обуви или брюк. Белые носки – табу, они применимы только в спортзале с кроссовками.

Футболки и майки

Обтягивающие футболки подчеркнут недостатки фигуры, поэтому, если необходимо выглядеть стильно, лучше выбрать приталенную рубашку или рубашку-поло. А футболка должна быть свободной.

Майки-алкоголички уместны только дома или на даче. Эта одежда относится к разряду нижнего белья. Нечего и говорить о майках в сетку, из под которых нередко проглядывает неспортивный торс и небритые подмышки. Уважающий себя мужчина такой наряд не наденет. Кстати, мода на майки в сетку прошла несколько десятилетий назад и возвращаться пока не собирается.

Футболки с надписями и комичными рисунками допустимы в гардеробе подростков. Майки под рубашкой – щекотливая тема. Так одеваться нежелательно, но если очень хочется, то майка должна быть строго однотонной и светлее рубашки.

«Сейчас популярны мужские туники – удлинённые майки из хлопка с различными принтами китайского и японского направлений, – советует дизайнер одежды Иван Рыбников. – Также популярны туники из тонкого трикотажа, бамбука, льна и крапивы. Тунику идеально сочетать с шортами из тонкого трикотажа не ниже колен и сандалиями римского стиля. Этот образ универсален – в нём можно появиться практически везде, кроме офиса. Если предстоит поход на светский раут, то вместо сандалий следует надеть светлые летние туфли в дырочку».

Рубашки

Летом в жару рубашку можно носить навыпуск в случае, если стиль одежды предполагается повседневный, не офисный. Рубашка должна быть оптимальной длины, чтобы она не выглядела как ночная рубаха. Рубашки, заправленные в спортивные шорты, смотрятся нелепо. Исключением являются шорты брючного покроя с ремнем: в них заправлять рубашку не можно, а нужно.

Застёгивать рубашку под горло совсем не обязательно – летом две верхние пуговицы лучше расстегнуть. Можно оставить и три пуговицы – главное, чтобы не просматривалась волосатая грудь.

Если рубашка пёстрая с принтом, то брюки или шорты обязательно должны быть однотонными. Две вещи с рисунком друг с другом не уживутся. Гавайские рубашки неуместны в городе, хотя в нынешнем сезоне этим правилом можно пренебречь: в моде рубашки с расцветкой из цветов и пальм.

Шорты и плавки

Следует помнить, что трусы-плавки могут позволить себе на законных основаниях только профессиональные спортсмены.

Нередко можно встретить мужчину, носящего в городе шорты, которые предназначены для пляжа. Длина шорт – щекотливый вопрос. Оптимальной считается длина на уровне колен, но не «мини». Короткие шорты носят дети. Мужчине следует воздержаться от такой длины, если он не на пляже. Шорты ниже колен – также не вариант. Стилисты советуют носить шорты не со сланцами, а с лоферами или слиперами.

Сумки и аксессуары

Фенечки, браслеты, различные нашивки – удел хиппи. Перстнем или толстой цепочкой солидность мужчины не подчеркивается. Печатки и вычурные перстни могут позволить себе заграничные аристократы или артистичные личности. Стильный мужчина украсит руку часами на кожаном ремешке. Из колец допустимо только обручальное, из цепочек – скромная, для ношения крестика.

Мужскую сумку нужно выбирать с умом. Барсетки и маленькие «сумочки» не по размеру у мужчин смотрятся смешно. Альтернатива – сумка через плечо или портмоне. Нормальным явлением стали большие мужские кожаные или текстильные сумки.

Очки на лбу или макушке всегда выдают русских туристов за границей. Если вы сняли очки, то их лучше сразу спрятать в сумку или положить в карман.

Одежда «на выход»

Бывают торжественные мероприятия летом, на которых необходимо выглядеть соответствующим образом. Свадьбы, вечеринки, выпускной, день рождения и так далее призывают к официальному дресс-коду. В таких случаях необходимо надевать летний пиджак или костюм.

Костюм или пиджак могут быть сделаны из шерсти, хлопка, льна и различных комбинаций этих материалов. Шерстяные летние костюмы должны быть сшиты из очень тонкой шерсти, в них очень комфортно ходить в жаркую погоду.

Хлопчатобумажные классические летние костюмы или пиджак – наиболее повседневный вариант. Хлопок впитывает влагу и смотрится летом очень стильно. Такой костюм или пиджак соответствует летнему дресс-коду и идеален для офиса.

Любовь Валентинова

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