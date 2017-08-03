Парк Mirakulum в Миловицах расширил свою культурную программу

В парк Mirakulum с радостью ездят дети со всей Чехии. А сегодня у них есть шанс расширить свою культурную программу, которая и без того включает в себя множество аттракционов, поездкой на танкодром, который находится в тех же Миловицах, но в двух километрах от парка. Целый июнь между этими двумя любимыми детьми дислокациями по узкоколейке будет бесплатно ездить исторический поезд. Каждые полчаса, с 12.00 до 17.00, дети смогут доехать до танкодрома, где увидят танк Т-34, вертолёт MИ-12, легендарный МиГ-21 или копию американской военной базы во Вьетнаме.

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