Парламентские выборы в Чехии 2017: слишком мало женщин

Срок регистрации всех политических партий и движений, которые примут участие в парламентских выборах осенью 2017 года, уже завершился. По представленным спискам можно судить о том, как будет выглядеть среднестатистический парламентарий. Даже на этом этапе понятно, что высший законодательный орган страны снова будет напоминать своеобразный мужской клуб. Прекрасная половина человечества не находит время на участие в политике. С 2002 года среди чешских депутатов женщин около 25%. Что касается среднего возраста потенциального кандидата, вопреки ожиданиям и обещаниям он не помолодеет. Шансы тем, кому меньше 40, дали только «народники» (KDU-ČSL).

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