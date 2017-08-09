Под чутким женским руководством

После чудесного отдыха с друзьями, уже после того, как все похвалили главного шеф-повара за великолепные шашлыки или стейки, очень трудно браться за мытьё гриля и барбекю. Конечно, это мужская работа, но вы просто аккуратно можете дать мужу несколько советов, которые и ему работу облегчат, и вас порадуют, поскольку вам, как хозяйке, конечно, хочется всё видеть чистым и блестящим. Решётку для барбекю, шампуры мангала, покрытые нагаром, очищать можно и нужно. Иначе мясо будет пригорать, а место вкусных ароматов займёт запах гари. Только чистая решетка поможет оставить красивые светлые полосы на мясе, как это бывает на картинках.

Помните, что прежде чем начать готовить мясо, решётку нужно предварительно смазать маслом, чтобы легче отмывалась. Правильно чистить гриль и мангал после того, как они почти остыли. Для этого придётся переодеться и взять защитные очки. Предварительно нужно промыть гриль струёй воды, потом снять решётки и почистить их пемзой с мыльным раствором.

Для чистки решётки не рекомендуется использовать металлические щётки. Проволока может остаться на решётке, портить вкус мяса или вообще попасть на мясо. Лучше использовать крепкий металлический скребок для краски или шпатель. Ещё один совет, который поможет ограничиться натуральными средствами во время чистки гриля и мангала: используйте раствор уксуса и воды 1:1. Достаточно распылить смесь на решётку и позволить ей работать несколько минут, затем удалите остатки пищи с решётки. Для тщательной чистки решётки можно использовать чистящие средства для духовок. Средство нужно нанести на все уголки решётки и основания барбекю/мангала, а потом почистить пластмассовой щеткой. Помните, что после использования средства всё нужно очень хорошо промыть водой.

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