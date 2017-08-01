PPF Страхование жизни расширила своё присутствие в Новосибирске

В Новосибирске открылось второе агентство PPF Страхование жизни (входит в группу PPF чешского миллиардера Петра Келлнера). Оно будет оказывать весь спектр страховых услуг по пенсионному и накопительному страхованию, осуществлять страхование физических лиц и корпоративных клиентов. В новом представительстве жители города также смогут получить консультации специалистов по вопросам, связанным со страхованием жизни, осуществить операции по оплате взносов, пролонгации ранее заключенных договоров и урегулированию убытков.

Штефан Ванчек, директор по продажам PPF Страхование жизни: «Новосибирск — это крупный торговый, деловой и промышленный центр федерального значения. Уже 12 лет сибиряки доверяют нам свое благополучие. Мы входим в пятерку крупнейших страховщиков жизни области. Открывая еще одно агентство здесь, мы хотим усилить свои позиции на страховом рынке Сибирского федерального округа. Теперь ещё больше людей получат качественную страховую защиту, высокий уровень обслуживания и уверенность в завтрашнем дне».

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