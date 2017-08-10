Прибыль чешского миллиардера Петра Келлнера возросла почти в три раза

Прошлый год стал для группы PPF чешского миллиардера Петра Келлнера очень успешным. Прибыль его группы возросла почти в три раза – до 30 млрд крон. За хорошими показателями стоит успех компании Home Credit, которая предоставляет потребительские кредиты в разных странах мира. В прошлом году компания предоставила кредиты 20 млн человек, что на 60% больше, чем в 2015 году, и принесла 5,7 млрд дохода. Тем не менее Келлнеру пришлось отказаться от двух крупных инвестиций в России: сети магазинов «Эльдорадо», а также доли в «Полиметалле».

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