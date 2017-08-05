Призраки-шалуны из замка Рипли

Сэр Томас Ингилби из замка Рипли говорит, что серебряные монеты стоимостью в более чем $10 000 и старинные подсвечники из замка исчезли в 2014 году. В прошлом году страховая компания выплатила ему компенсацию, поскольку найти таинственно исчезнувшие предметы не удалось. А на днях объекты неожиданно появились в доме при странных обстоятельствах, в месте, где много раз искали разные люди. Прежде пропадал набор столового серебра, который через полгода оказался на своём месте. Ингилби считает это проделками двух детей-призраков, которые умерли в замке и теперь изредка шалят. Но прежде всего сэр Томас возместил деньги своему страховщику.

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