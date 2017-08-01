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Проект закона об электронной идентификации личности подписан президентом ЧР

Президентом Чешской Республики Милошем Земаном был подписан закон об электронной идентификации личности. Закон будет также регулировать правила использования удостоверения гражданина Чешской Республики. Основное удостоверение личность будет оснащено специальным чипом нового поколения. При помощи такого нововведения гражданин Республики сможет удаленно общаться с различными государственными органами и подписывать необходимые документы при помощи электронной подписи. Министерство внутренних дел Чехии будет следить за процессом.

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