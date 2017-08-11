Прогноз погоды на 11 августа 2017 года

Сегодня, 11 августа 2017 года, погода обещает быть пасмурной. Целый день нас ожидает дождь и кратковременные грозы. Восточная часть Республики будет больше всего подвержена дождям и грозам. Максимальная дневная температура 18-25 °C. Ветер будет юго-западный — 2-6 м/с. Давление в течение всего дня будет понижаться и повышаться обратно. Перепады давления будут умеренными.

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