Прогноз погоды на 9 августа 2017года

В среду, 9 августа 2017 года, погода обещает быть ясной и солнечной, но в обеденное время на небе появятся кратковременная облачность и мелкий дождь. Вечером будет облачно и места буде гроза. Максимальная дневная температура — 24-32 ° С. Ветер будет северо-восточным — 2-6 м/с. Давление будет низким, то в течение дня начнётся его умеренное увеличение, а ближе к вечеру снижение.

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