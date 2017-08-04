PSJ: ставка на помидоры

Дочерняя компания чешской PSJ – PSJ Russia – завершает реализацию второй очереди завода по переработке томатов и производству томатной пасты в Заволжском в Астраханской области. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в октябре 2017 года.

10 сентября 2016 года была введена в эксплуатацию первая пусковая мощность технологического оборудования завода. Заказчиком проекта, который призван обеспечить поставки дефицитной продукции высокого качества на российский рынок, выступил АПК «Астраханский». Стоимость объекта – около 11 млн евро.

По данным официального сайта PSJ, площадь предприятия составила 13,5 тыс. м2, основа комплекса – производственный цех со встроенной двухэтажной частью, в которой расположены офисы, лаборатории, санузлы и технологическая база. На территории завода также находится тепличный комплекс для выращивания рассады на площади 10 га, освоенные орошаемые участки, общежитие, механическая мастерская и часть укреплённых площадок.

Штат сотрудников достигает 400 человек. Мощность завода в первый год работы составила 1 500 т продукции в сутки. Из этого объёма на выходе после переработки получается примерно 400–500 т пасты.

Лидер томатной индустрии

Ещё до запуска второй линии переработки АПК «Астраханский» стал крупнейшим в России заводом по производству томатной пасты. После завершения строительства площадь его полей увеличится до 3 тыс. га, а дневной объем продукции вырастет до 5 400 т в день. Это позволит на 20% закрыть импорт томатного концентрата в Россию.

Кроме того, расширится площадь посева с 7,5 тыс. до 15 тыс. га, будет построена водораспределительная система на 1,5 тыс. га рассады, ряд технологических объектов, хранилище для готовой продукции, а также жилые постройки для работников завода. Сдача второй очереди строительства запланирована на октябрь 2017 года. Впрочем, уже в августе новые мощности заработают в тестовом режиме.

Ожидается, что на заводе будет производиться паста двух видов: один вид предназначен для еды, второй – для последующего восстановления и изготовления томатного сока. «Процесс переработки будет полностью автоматизирован. Все этапы производства, начиная от сбора томатов и заканчивая расфасовкой в бочки весом 240 кг каждая, будут выполнять машины. Для сбора томатов закуплен один из лучших на рынке комбайнов, специальный автомат будет сортировать их по степени созревания, промывка плодов тоже будет автоматической. Именно поэтому огромный завод смогут обслуживать 60 человек в смену», – пояснил ПТ пресс-секретарь PSJ Мирослав Фукс.

По словам Любомира Гучко, проектного менеджера PSJ, объект с точки зрения реализации оказался одним из самых сложных в России. «Ведение работ и установку технологического оборудования усложняла некачественная или отсутствующая документация, отсутствие инфраструктуры, необходимость строительства бетонного завода на территории проекта. Кроме того, в процессе выполнения подряда почти на всех объектах заказчик менял размещение и назначение помещений, фасады зданий, размещение окон, дверей и ворот, а также объём требуемых работ», – рассказал Гучко.

История работы в РФ

Напомним, что PSJ – один из крупнейших зарубежных игроков на рынке девелопмента РФ. С 2010 года компания реализовала ряд знаковых проектов регионального и национального уровня. В частности, в 2015 году завершилось строительство торгово-развлекательного центра «Небо» в Нижнем Новгороде – одного из самых ожидаемых и амбициозных объектов торговой недвижимости в России. Сумма инвестиций в нижегородский проект составила порядка одного миллиарда крон.

В 2015 году компания построила завод по производству компьютерных печатных плат на территории городского округа Дубна Московской области. Созданное с нуля предприятие по уровню технологий входит в десятку ведущих заводов Европы, утверждают эксперты. Весной 2016 года PSJ завершила возведение первой очереди нового пассажирского терминала с объектами сопутствующей инфраструктуры в нижегородском международном аэропорту.

Кроме того, чешская компания являлась генеральным подрядчиком в проекте австрийской группы Kronospan, мирового лидера по производству плитных материалов из дерева, по созданию предприятия по деревообработке и производству строительных материалов в пригороде столицы Республики Башкортостан Уфе. Стоимость строительства оценивалась в 1,5 млрд крон.

С надеждой на Россию

Именно уфимский проект стал основной причиной того, что российское подразделение PSJ по итогам прошлого года оказалось убыточным. Доля же чешского рынка в выручке строительной компании остаётся неизменной на протяжении последнего десятилетия и не превышает 30%. «В этих условиях роль России возрастает, и мы искренне надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с нашими российскими партнёрами», – говорит генеральный директор и председатель правления PSJ Франтишек Вацулик.

Он обозначил стратегию развития PSJ в РФ на ближайшие годы: «Мы осознаем, что нам придётся переформатировать нашу работу в РФ. Кроме большего акцента на анализ всех рисков, мы планируем работать не как чешский филиал PSJ, а как самостоятельная и сильная местная фирма. Я надеюсь, что реализовать это намерение нам поможет более высокая степень привлечения наших местных партнёров».

Вацулик также рассказал о текущей работе в России. «В настоящее время мы реализуем в России два проекта и готовимся заключить несколько новых контрактов, причём стараемся ориентироваться на крупные проекты. Таким образом, российский рынок остаётся для нас интересным и перспективным. Убеждён, что было бы ошибкой не воспользоваться хорошей репутацией и опытом, которые мы с таким трудом заработали в Российской Федерации», – заключил глава PSJ.

Дмитрий Фёдоров

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