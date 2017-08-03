С Земаном в Кремль прилетит делегация бизнесменов

У президента Чехии Милоша Земана запланирована на 21 ноября поездка в Россию, где в Кремле состоится его встреча с президентом России Путиным. Она была предварительно оговорена на встрече президентов в Пекине в мае этого года в рамках конференции, посвященной построению Нового Шёлкового пути, объединяющего Китай со странами Азии, Европы и Африки.

До визита чешского президента в Москве откроется выставка о Пражском Граде («Сокровища Пражского Града»), которую готовит Министерство культуры и Министерство иностранных дел России. Учитывая то, насколько популярны у российских туристов поездки в Чехию, она привлечёт внимание общественности. Такая подготовка к встрече чешского коллеги говорит о том, что в России к Милошу Земану относятся позитивно, что подтвердил в интервью новостному порталу HlídacíPes.org глава экономического отдела Посольства Мартин Башта.

Визит президента Чехии в Россию и сложившиеся хорошие отношения, по мнению Башты, важны для чешского бизнеса. На встрече в Пекине президент Путин констатировал, что «в сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, в начале этого года наблюдается рост товарооборота (между РФ и Чехией) более чем на 44%».

«Это и хороший признак, и хорошая тенденция, которую нам нужно будет сохранить», – заранее определил задачи предстоящей встречи российский президент. Его чешский коллега согласился с тем, что необходимо «сосредоточиться на развитии конкретных связей (РФ и Чехии)».

Мартин Башта уже сейчас уверен, что сопровождать в поездке в Россию президента Земана будет достойное число предпринимателей. «В сфере экономики отношения между нашими странами никогда не прерывались, даже в существующий период санкций, – говорит глава экономического отдела. – Санкции мы выдерживаем, они серьёзно ограничивают нас, но в рамках возможного мы поддерживаем любое сотрудничество».

Мартин Башта признаёт, что ключевым партнёром в Европе для России, безусловно, была и будет Германия, но с введением санкций отношение России к европейским партнёрам стало различным, что с точки зрения России вполне логично.

Анастасия Калинина

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