Санкции США: евросоюзники против

Не то чтобы дискуссией – острыми взаимными претензиями обернулись принятые в конце июля палатой представителей конгресса США новые санкции против России. В Евросоюзе говорят о том, что этим несогласованным с ними шагом американской стороны ставится под угрозу энергообеспечение стран ЕС.

Последние санкции против России американские власти решили принять самостоятельно, не советуясь по этому вопросу со своими союзниками, потому что, скорей всего, опасались, что единодушной поддержки в Брюсселе не найдут. Законопроект вводит дополнительные меры против российских физических, юридических лиц и целых отраслей экономики. Не смотря на то что европейские СМИ не видели повода для создания нового пакета мер воздействия на Россию, в Америке утверждают, что это ответ на вмешательство российской стороны в президентские выборы. Или же это элементарное продолжение многолетнего противостояния двух стран.

Очень трудно быть друзьями

«Сколько надеялись, что Трамп изменит отношения между Россией и США, но это было наивно, – поделился с корреспондентом ПТ французский журналист Ян Авриль. – Сохранение напряжённых отношений между Америкой и Россией – это фундамент, фоновая симфония, которая звучит уже почти целый век. Как же без неё? Это основа международной политики США и России. Даже если Дональд Трамп, искренний друг славян, хочет закрыть тему про российско-американскую вражду, он там не один. США – как многоголовая ящерица, если не дракон. В США существует разные аппараты: армия, финансы, политика и Белый дом. Каждой стране нужно оправдывать военный бюджет каким-то врагом. Тем более, если доказывать на весь мир в статьях и в докладах, что враг очень сильный и мощный. Надо же «выбить» бюджет». Или обеспечить свои экономические интересы, даже если они больно задевают союзников.

Очевидно, что санкции не пойдут на пользу никому. Направленные против российского бизнеса, они негативно отразятся на кампаниях Европы и Америки.

Европа не на последнем месте

На новый законопроект незамедлительно реагировали в Брюсселе. Фраза из заявления Еврокомиссии (ЕК): «Он может повлиять на инфраструктуру транспорта энергоресурсов в Европу. Он также может затронуть проекты, критически важные для реализации задачи диверсификации каналов поставки энергоресурсов в ЕС». К этому прозвучало и предупреждение президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что они ждут ответа на реакцию ЕС. «Принцип «Америка превыше всего» не может означать, что интересы Европы могут быть поставлены на последнее место»,— заявил Юнкер.

Всем уже понятно, что главной целью последней атаки американского правительства стал газпромовский проект «Северный поток-2» и других газопроводов, строительству которых Вашингтон намерен противодействовать. С одной стороны, это на руку Украине, в которой останется транзит российского газа и доходы от него.

С другой, в строительстве «Северного потока-2» участвуют европейские нефтегазовые гиганты, такие как Shell, OMV и другие. Причем эти компании уже вложили в проект немалые деньги. Всего труба оценивается в 10 млрд евро. Из них пятая часть уже потрачена. И дело не только в деньгах компаний, речь идёт о реальной угрозе энергетической безопасности Европы.

Союзники против

Но главное, что действия американского правительства действительно внесли раздор в так хорошо отлаженные отношения США и ЕС, направленные против России. Министр экономики Германии Бригитта Циприс назвала законопроект США по санкциям против России нарушением международного права. Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Кёрн выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Вашингтон в попытке убрать с рынка своего главного конкурента и напомнили США, что энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Вашингтона. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил о недопустимости негативного влияния действий американских властей на европейскую экономику.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров заявил, что «Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны». По мнению Путина, трансграничность американского законодательства разрушает международное право: «Как на это реагируют другие государства мира – это зависит от степени их суверенитета и готовности защищать свои собственные национальные интересы».

В Европе всё чаще говорят о том, что санкции не ведут к желаемым результатам. «Санкции как «мирный» инструмент давления на страну не должны наносить ущерб мирному населению, а должны давить на власть, – считает Ян Авриль. – Я бы сказал, что санкции делают страну сильней. Чем меньше комфорта, тем более закалён и предприимчив народ. В отличие, например, от Франции, где как раз очень большая зона комфорта, без практически никаких препятствий для удобной жизни, каждое негативное событие воспринимается как конец света».

Но тем не менее Россия тоже реагирует и уже заявила о ряде ответных мер в случае вступления в силу американских санкций. В частности, речь идёт о возможном аресте дач посольства США в Серебряном Бору и высылке 35 американских дипломатов, которых, правда, из гуманных соображений сильно торопить не будут, а дадут время собрать вещи до 1 сентября.

Анастасия Калинина

Виктория Галемская

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