Штраф пешеходу с телефоном

Власти гавайской столицы Гонолулу решили ввести закон, запрещающий пешеходам использовать телефон во время перехода дороги. Так называемый «закон о невнимательном хождении» начнёт действовать с 25 октября 2017 года. Согласно этому закону, пешеходам будет запрещено смотреть на экраны своих телефонов, видеокамер или переносных компьютеров при переходе дороги, если они, конечно, не звонят в службу спасения. Закон может снизить вероятность аварий из-за невнимательности пешеходов во время перехода дороги. За первое нарушение штраф будет до 35 долларов, с каждым рецидивом сумма будет увеличиваться в два раза.

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