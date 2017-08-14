Škoda отзывает более 3 тысяч автомобилей в России

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Под сервисную акцию попадут 1 927 Octavia и 1 536 автомобилей Yeti и Rapid. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев отзываемых машин, передает Autonews.
Компания Škoda проведет две крупные отзывные кампании в России, под которые в общей сложности попадут более 3 тыс. автомобилей, сообщает Росстандарт. По данным ведомства, сервисная акция затронет 1 927 экземпляров Octavia, реализованных с 2004 г. по 2013 год. Причина отзыва — возможная неисправностью блока управления электронного контроля устойчивости.
«Причиной отзыва является возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого — нарушение соединения с массой в блоке управления. В таком случае безотказная работа блока управления больше не обеспечивается, в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации автомобиля регулирование динамики движения», — говорится в сообщении Росстандарта.
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