Слишком юный, чтобы защищать Землю

NASA недавно объявило конкурс на необычную вакансию: ни много ни мало – защитника Земли. Несмотря на эпичность названия должности, речь идет о вполне серьёзной работе: новый сотрудник должен будет заниматься вопросами предупреждения проникновения микроорганизмов на борт космических кораблей. Один девятилетний мальчик, житель США, счёл себя пригодным для столь ответственной должности и предложил на рассмотрение свою кандидатуру: в своём резюме он указал, важные, как ему казалось, для такой работы особенности: обожает космос, пересмотрел всю научную фантастику, сам похож на инопланетянина… Работа юнцу пока не светит, но в NASA порыв оценили.

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