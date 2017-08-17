Срубить куш на солнечном затмении

В этом году солнечное затмение можно будет наблюдать 21 августа. Любители этого зрелища, как правило, готовятся к нему заранее, а потому многие отели в разных штатах по линии Орегон–Южная Каролина были зарезервированы уже год назад. Но выяснилось, что тогда владельцы были не курсе предстоящего природного шоу. По мере распространения информации цены в отелях взлетели почти 10 раз (от 1000 до 2500 долларов за ночь), а многим, зарезервировавшим отель давно, по разным причинам отказали. Даже чтобы просто проехать по дорогам и магистралям в районах, где можно наблюдать затмение, нужно будет прилично заплатить.

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