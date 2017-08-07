Тополь с чешскими корнями

Самые морозоустойчивые, то есть героические тополя растут в Сибири. И там в начале июня города покрываются белым пухом, как снегом, и спасения от него нет. Создаются даже программы по их вырубке. А вот Чехия уже почти столетие занимается селекцией тополя и на своих территориях высаживает проверенные виды под контролем Тополиной комиссии (Topolářské Komise České Republiky).

Тополь чёрный, или осокорь – растение семейства ивовых, было известно ещё за 10 тысяч лет до рождения Христа. Тогда люди, жившие на берегах Евфрата, использовали эти могучие деревья для приготовления пищи, отопления, строительства жилища. Пару тысячелетий спустя появились сведения об использовании тополя в этих же целях у американских индейцев, которые к тому же применяли тополь в медицинских целях, заменяя ими сегодняшний аспирин. В Х столетии нашей эры народы, населявшие сегодняшнюю территорию Мексики, садили тополя для стабилизации почвы на берегах искусственных каналов.

Дерево-панацея

Европа пришла к созданию тополиных рощ и парков позже, в XVII–XVIII столетиях, когда путешественники, возвращавшиеся из Нового Света, привозили с собой семена тополя и садили у себя в садах. В половине XIX столетия в Европе началась активная селекция тополя, для того чтобы можно было получить наиболее подходящий вид для каждого региона. Для этого выращивались гибриды североамериканских и европейский сортов. Первая селекционная станция появилась в Италии в 1937 году. В это время уже рос спрос на древесину. А через пару лет в Европе начали бить тревогу: бессистемная, хаотичная вырубка леса могла привести к катастрофической нехватке древесины.

В Чехии начало селекции тополя пришлось на военный 1943 год. Получение нового сорта, пригодного для лесного хозяйства, местных климатических условий, требовало немало времени. Каждый новый год – новая попытка и ожидание результата. Расцветом «клонирования» тополя в Чехии стали 50–60-е годы. Появились разновидности серебряного и чёрного тополя с чешским характером. Один из них – Populetum Vranovice – снова вызвал интерес селекционеров в конце ХХ столетия, уже после того как селекция ивовых сортов на пару десятилетий просто замерла. Нужно сказать, что Populetum – самая популярная разновидность тополя в мире, а в результате селекции получено около 30 видов, и среди них не на последнем месте тополь с чешским именем – Populetum Vranovice. Самыми известными лабораториями по селекции ивовых в Чехии стали Silva Taroucy и Kunovice. В последние годы спрос на их продукцию постоянно растёт, поскольку тополь оказался по многим показателем лидером среди деревьев.

Чешский тополь

Populetum Vranovice – один из лучших образцов чешской генетики – снова находится в доработке. К его характеристике можно отнести быстрый рост, выносливость к условиям в низинах, на болотистой местности и в горах. К 25 годам своего роста дерево достигает 20–25 метров в высоту, и ширины ствола – до полуметра в диаметре. Это так называемая техническая зрелость, когда древесину можно оптимально использовать в промышленности. Для сравнения: тем же хвойным, чтобы дорасти до нужных объёмов и характеристик, потребуется примерно полвека.

Тополь не требует особого ухода, только в первые два года нужно позаботиться о том, чтобы не разрослась поросль внизу, дальше Populetum Vranovice растёт сам. Древесина тополя мягче той же дубовой, незаменима в производстве целлюлозы, бумаги, ДСП и тары. К тому же быстро восстанавливаемые тополиные леса и рощи помогают сохранить от вырубок другие посадки, поэтому тополя и в Чехии планируют высаживать на специальных плантациях. А в сельском хозяйстве из тополей вырастает настоящее ограждение – защита от уничтожающих ветров для полей с посевными.

В лесоводстве тополь незаменим как дешёвая древесина. К двадцати годам на 1 га тополя могут дать такой прирост древесины, какой дубовые и сосновые насаждения дают только к ста годам. Как и 10 тысяч лет до нашей эры, он необходим при отоплении, особенно если учесть, что в Чехии топят деревом и углём почти (я уточню цифру)% населения. Кроме того, древесина тополя чёрного широко используется в целлюлозно-бумажной и химической промышленности для получения целлюлозы, бумаги и искусственного шелка (вискозы). Выход целлюлозы составляет 50%.

Незаменим в медицине

Почки тополя очень богаты биологически активными веществами, обладающими бактерицидными, противовоспалительными, антиаллергическими, мочегонными, болеутоляющими и антисептическими свойствами. Антисептическое действие почек обусловлено наличием глюкозида популина, идущего на производство антисептиков. Это знали даже индейцы во втором тысячелетии до нашей эры. Почки оказывают антисептическое действие на слизистую оболочку бронхов и разжижают мокроту при хроническом бронхите.

В народной медицине многих стран препараты из почек тополя чаще всего применяют при заболеваниях мочеполовых органов. А знахарки собирали их как афродизиатическое средство.

Ирина Костина

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