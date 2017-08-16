В 2016 году Aircraft Industries продала в Россию 9 самолётов

В 2016 году чешской компании Aircraft Industries, производителю самолетов L 410, удалось продать 9 самолетов в Россию. Таким образом, компании, единственным акционером которой является «УГМК Холдинг», активизировать продажи на своем ключевом рынке, куда в 2015 году компании не удалось поставить ни одного самолета.

Поставки в Россию позитивно сказались на экономических результатах Aircraft Industries. Доход компании в 2016 году достиг 1,6 млрд крон, тогда как в 2015 году составлял всего 858 млн. Об этом передает портал zlin.cz.

«В 2016 году нам опять удалось оживить продажи на российском рынке при том, что в 2014 году мы отправили туда 7 самолетов, а в 2015 ни одного. В прошлом году россиянам было передано 9 самолетов. Этот результат подтверждает стабилизацию этого рынка, который в недавнем времени пережил обвал рубля и столкнулся с экономическими санкциями», — заявила генеральный директор Aircraft Industries Илона Плшкова в годовом отчете своей компании.

Трудности в российской экономике негативно отразились на работе Aircraft Industries. Ее самолеты из-за обвала курса рубля очень подорожали для россиян, поэтому на время они отказались от L 410. Проблемы привели к тому, что с мая 2015 года компания Aircraft Industries проходила процедуру признания ее неплатежеспособной, а профсоюзы готовы были объявить забастовку. Часть сотрудников не выходила на работу и получала 60% заработной платы, кое-кто из сотрудников временно работал в других компаниях. Теперь они постепенно возвращаются на родное предприятие.

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