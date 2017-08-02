В августе 2017 года запланировано расширение сети пражского транспорта

Начиная с 26 августа 2017 года запланировано расширение сети пражского транспорта (pražská integrovaná doprava, PID). Изменения, в первую очередь, коснутся пассажиров пригородных автобусов. Расширение коснется Кладенского региона за исключением Сланского района. С начала осени 2017 ( сентябрь месяц ) частью новой расширенной транспортной сети станут Мшенский и Кокоржинский регионы. К концу 2017 года в сеть также будет включён и Бероунский регион. Также в официальном заявлении было сказано, что город Сланско станет часть единой транспортной системы, но уже только в 2018 году. Администрация пражского интегрированного транспорта планирует сделать единый проездной, который поможет экономить деньги и время пассажиров.

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