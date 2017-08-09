В Чехии перестали бояться СПИДа

По данным национальной лаборатории AIDS, за первое полугодие 2017 года в Чехии зарегистрировано 135 новых случаев ВИЧ-инфицированных (вирус иммунодефицита человека). Всего с 1985 года в Чехии насчитывалось 3041 инфицированных, из них 2069 мужчин и 432 женщины. У 566 человек ВИЧ вызвал СПИД. В последние годы число больных стабильно растёт. Хотя специалисты относят Чехию к числу стран, где число инфицифированных находится на низком уровне, врачи убеждены, что люди перестали опасаться СПИДа, который по-прежнему уносит жизни ВИЧ-инфицированных. Таких сейчас в мире 36,7 млн человек.

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