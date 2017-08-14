В Чехии пройдут Дни европейского наследия

Сотни достопримечательностей ждут всех желающих по всей Республике во время Дней европейского наследия. Ранее закрытые для просмотра памятники архитектуры, исторические здания и замки будут доступны до середины сентября 2017 года. Во время фестиваля будут открыты всего 927 объектов.

Где: Чехия

Когда: 9 — 17 сентября 2017 года

Сайт: www.historickasidla.cz

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