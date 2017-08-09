В Чехии пройдёт музыкальный фестиваль Прага Дворжака

Музыкальный фестиваль, посвященный творчеству композитора Антонина Дворжака стал уже хорошей традицией для Праги. Организаторы ежегодно проводят это музыкальное мероприятие и устраивают в Праге музыкальную феерию. В этом году организаторы привезут в Прагу Лондонскую филармонию и Венский симфонический оркестр. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия.

Где: Прага

Когда: 7 — 23 сентября

Сайт: www.dvorakovapraha.cz

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