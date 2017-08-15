В Чехии владельцы электромобилей могут получить дотации от государства

Правительство Чешской Республики на государственном уровне рассмотрит возможность начала дотаций для водителей электромобилей в стране. Согласно новому плану по развитию автомобильной промышленности, водители электрокаров будут полностью освобождены от платы государственной пошлины за регистрацию транспортного средства стоимостью в 800 крон, а также будут избавлены от платы за использование автомагистралей ( 1500 крон ежегодно ) . Пока это не стало официальным законом, поправки находятся на стадии разработки. Также планируется на электрокарам присваивать специальные номера нового поколения. Обладатель такого номерного знака будет иметь возможность ездить на специальных выделенных полосах для общественного транспорта. Кроме всего выше перечисленного государство планирует разрешить комбинировать государственные дотации на приобретение электрокара с оперативным лизингом, а также в короткие сроки разработать стратегию по привлечению инвесторов к строительству сети специальных зарядных станций.

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